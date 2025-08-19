Литовський євродепутат про безпекові гарантії Україні: Багато питань залишаються відкритими
Член комітету із закордонних справ Європарламенту (Литва) Пятрас Ауштрявичюс вважає, що питання безпекових гарантій для України досі не має чіткого формату. Він підкреслив, що критичні питання, зокрема закриття неба та надання систем ППО, залишаються невирішеними. Таку думку він висловив у коментарі LIGA.net для розбору щодо мирних переговорів, які відбулися 18 серпня у Вашингтоні.
"Ми все ще далеко від чіткого розуміння, які саме безпекові гарантії мають бути надані Україні, щоб забезпечити її безпеку в умовах сусідства з Росією. Однак це гарний знак, що питання обговорюється. Потрібен час, щоб визначити, хто саме надасть ці гарантії, в якому форматі і на який термін. Багато питань залишаються відкритими", – зазначив Ауштрявичюс.
За його словами, питання виряджання європейських військ в Україну, закриття неба або надання повітряної оборони – це критичні моменти, з огляду на кількість жертв серед цивільних від російських авіаударів.
Євродепутат також наголосив, що на зустрічі в Білому домі була інша атмосфера. За його словами, присутність європейської команди змінила динаміку переговорів.
"Атмосфера змінилася, і суть обговорення була серйознішою. Це є важливим моментом, оскільки Європа нарешті вступила в гру і зробила різницю. Це потрібно зберегти", – зазначив він.
Щодо перспектив домовленостей між Україною та Росією він зазначив, що якщо Росія зрозуміє, що Захід продовжує серйозну підтримку України, вона може погодитися на припинення вогню.
"Якщо ні, Росія спробує уникнути відповідальності і продовжить грати у свою гру", – підсумував Ауштрявичюс.
- 18 серпня Трамп зустрівся із Зеленським та лідерами Європи у Білому домі.
- Під час зустрічі Трамп підтвердив, що обговорить з партнерами варіант гарантій безпеки для України в форматі 5-ї статті НАТО.
- Держсекретар США Марко Рубіо після переговорів у Білому домі заявив, що Україна після завершення війни має право укладати угоди про безпеку не лише зі США та країнами Європи.
- Генсекретар НАТО Марк Рютте повідомив, що впродовж останніх кількох місяців над концепцією гарантій безпеки для України працює група з 30 країн, зокрема Японія та Австралія.
