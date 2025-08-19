Рютте: Гарантії безпеки для України вже кілька місяців розробляють 30 країн

Марк Рютте (Фото: EPA)

Впродовж останніх кількох місяців над концепцією гарантій безпеки для України працює група з 30 країн, зокрема Японія та Австралія. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю телеканалу Fox News.

За слова генсекретаря НАТО, ініціативою керують прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон.

За його словами, гарантії запрацюють після довгострокового перемир'я або повноцінної мирної угоди. Участь США буде обговорюватися найближчими днями.

Рютте також зазначив, що під час зустрічі президентів США Дональда Трампа, Володимира Зеленського та лідерів ЄС у Білому домі, не було узгоджено розміщення європейських військових в Україні та не конкретизувалася роль США в цьому процесі.