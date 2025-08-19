Рютте: Гарантии безопасности для Украины уже несколько месяцев разрабатывают 30 стран
В течение последних нескольких месяцев над концепцией гарантий безопасности для Украины работает группа из 30 стран, в частности Япония и Австралия. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News.
По слова генсекретаря НАТО, инициативой руководят премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.
По его словам, гарантии заработают после долгосрочного перемирия или полноценного мирного соглашения. Участие США будет обсуждаться в ближайшие дни.
Рютте также отметил, что во время встречи президентов США Дональда Трампа, Владимира Зеленского и лидеров ЕС в Белом доме, не было согласовано размещение европейских военных в Украине и не конкретизировалась роль США в этом процессе.
- 18 августа между Трампом, Зеленским и европейскими лидерами состоялась встреча в Белом доме.
- Во время встречи Трамп подтвердил, что обсудит с партнерами вариант гарантий безопасности для Украины в формате 5 статьи НАТО.
- Госсекретарь США Марко Рубио после переговоров в Белом доме заявил, что Украина после завершения войны имеет право заключать соглашения о безопасности не только с США и странами Европы.
