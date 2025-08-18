Зустріч Зеленського та Трампа завершилась – стартувала розмова з європейцями

image_2025-08-18_21-53-25

Зустріч керівників України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа завершились – стартувала розмова з європейськими лідерами, свідчить трансляція Білого дому.

Зустріч Зеленського і Трампа відбувалась у закритому режимі після того, як політики поговорили з пресою в Овальному кабінеті.

На початку зустрічі з Зеленським та європейцями Трамп повідомив, що опосередковано говорив з російським диктатором і анонсував розмову з Володимиром Путіним пісіля завершення сьогоднішнього саміту.

Головні тези Трампа:

→ на Алясці Путін заявив, що Росія прийме гарантії безпеки для України - їх обговорять на сьогоднішній зустріч;

→ президент США вважає, що колективно можна досягти угоди, яка стримає будь-яку майбутню агресію проти України;

→ обговорять можливий обмін територіями, враховуючи поточну лінію фронту;

→ спробують організувати тристоронню зустріч (Зеленський, Трамп, Путін), можливо, "якнайшвидше як можемо", якщо сьогоднішня зустріч буде хорошою.

