"Щоб він сконав": Зеленський привітав з Різдвом та озвучив головне бажання українців – відео

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський ввечері 24 грудня привітав українців із Різдвом Христовим. Під час відеозвернення він озвучив одне із найзаповітніших бажань усіх українців.

"Сьогодні мрія в усіх нас одна і бажання ми загадуємо одне на всіх. "Щоб він сконав", – скаже кожен про себе, але коли звертаємося до Бога, звісно, ми просимо ширше, просимо про мир для України", – зазначив президент.

Росіян він назвав "безбожниками", пригадавши масований обстріл 23 грудня, під час якого Росія використала сотні "шахедів", "Кинджали" та інше озброєння. Так роблять ті, хто не має абсолютно нічого спільного з християнством і будь-чим людським, зазначив Зеленський.

Водночас він назвав Святвечір унікальним часом, який має свій особливий дух та магію. Це свято – про всіх українців, про все те, що робить їх українцями. Йдеться про любов до свого дому, коріння і традицій.

"Це щастя, коли збирається уся сім'я за столом. Коли нарешті зустрілися, обійнялися, спитали один в одного: як ти? Все це завжди було невіддільними атрибутами нашого Різдва. Але четвертий рік повномасштабної війни за незалежність усе це прагнуть забрати", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що не має значення, на відстані чи наживо, але українці завжди разом. І це відчуття ніхто не зможе відібрати. Саме воно дає надію і допомагає триматися.

І попри всі біди, які принесла Росія, вона не здатна розбомбити чи окупувати найголовніше – українське серце, віру один в одного та єдність, зазначив президент. А радість українцям приносять не яскраві ілюмінації, за його словами, а просто світло – світло в середині кожного.

"В небі Києва, Закарпаття, в небі Одеси чи Куп'янська – де б не були, українці сьогодні разом. Відзначають Різдво в одну дату як одна велика родина", – сказав Зеленський.