Папа римський засмучений відмовою РФ від перемир'я на Різдво – закликав поважати цей день

Лев XIV закликав до "миру в усьому світі" хоча б протягом 24 годин на Різдво

Папа римський Лев XIV заявив, що відчуває "великий сум" через те, що Росія відмовилася від різдвяного припинення вогню на фронті в Україні. Про це він заявив, спілкуючись із журналістами біля резиденції в італійському Кастель-Гандольфо, передає Vatican news.

Єпископ укотре закликав до припинення бойових дій.

"Мене дуже засмучує те, що, очевидно, Росія відмовилася від прохання про припинення вогню. Я ще раз закликаю людей доброї волі поважати хоча б Різдво як день миру", – сказав він.

Папа римський висловив сподівання, що росіяни все ж дослухаються і "мир у всьому світі" настане хоча б на 24 години. Також він висловився і про Близький Схід, заявивши, що мирна угода має "просуватися вперед".