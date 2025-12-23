Папа римський засмучений відмовою РФ від перемир'я на Різдво – закликав поважати цей день
Папа римський Лев XIV заявив, що відчуває "великий сум" через те, що Росія відмовилася від різдвяного припинення вогню на фронті в Україні. Про це він заявив, спілкуючись із журналістами біля резиденції в італійському Кастель-Гандольфо, передає Vatican news.
Єпископ укотре закликав до припинення бойових дій.
"Мене дуже засмучує те, що, очевидно, Росія відмовилася від прохання про припинення вогню. Я ще раз закликаю людей доброї волі поважати хоча б Різдво як день миру", – сказав він.
Папа римський висловив сподівання, що росіяни все ж дослухаються і "мир у всьому світі" настане хоча б на 24 години. Також він висловився і про Близький Схід, заявивши, що мирна угода має "просуватися вперед".
- 15 грудня канцлер Німеччини заявив, що союзники проситимуть керівництво Росії припинити бойові дії на період Різдва. Він висловив сподівання, що у Путіна і соратників є "залишки людяності" і вони не будуть тероризувати людей на свята.
- У Польщі визнали "малоймовірним" згоду Росії припинити бойові дії на свята. Невдовзі в Кремлі справді заявили, що не підтримують цю ідею – бояться переозброєння України.
- 22 грудня президент Зеленський попередив про ризик масованих російських атак 23-25 грудня.
