Папа римский опечален отказом РФ от перемирия на Рождество – призвал уважать этот день
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Папа римский Лев XIV заявил, что испытывает "большую печаль" из-за того, что Россия отказалась от рождественского прекращения огня на фронте в Украине. Об этом он заявил , общаясь с журналистами возле резиденции в итальянском Кастель-Гандольфо, передает Vatican news.
Еписком в очередной раз призвал к прекращению боевых действий.
"Меня очень огорчает то, что, по всей видимости, Россия отказалась от просьбы о прекращении огня. Я еще раз призываю людей доброй воли уважать хотя бы Рождество как день мира", – сказал он.
Папа римский выразил надежду, что россияне все же прислушаются и "мир во всем мире" наступит хотя бы на 24 часа. Также он высказался и о Ближнем Востоке, заявив, что мирное соглашение должно "продвигаться вперед".
- 15 декабря канцлер Германии заявил, что союзники будут просить руководство России прекратить боевые действия на период Рождества. Он выразил надежду, что у Путина и соратников есть "остатки человечности" и они не будут терроризировать людей на праздники.
- В Польше сочли "маловероятным" согласие России прекратить боевые действия на праздники. Вскоре в Кремле действительно заявили, что не поддерживают эту идею – бояться перевооружения Украины.
- 22 декабря президент Зеленский предупредил о риске массированных российских атак 23-25 декабря.
