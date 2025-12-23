Папа римский опечален отказом РФ от перемирия на Рождество – призвал уважать этот день

Лев XIV призвал к "миру во все мире" хотябы в течение 24 часов на Рождество

Папа римский Лев XIV заявил, что испытывает "большую печаль" из-за того, что Россия отказалась от рождественского прекращения огня на фронте в Украине. Об этом он заявил , общаясь с журналистами возле резиденции в итальянском Кастель-Гандольфо, передает Vatican news.

Еписком в очередной раз призвал к прекращению боевых действий.

"Меня очень огорчает то, что, по всей видимости, Россия отказалась от просьбы о прекращении огня. Я еще раз призываю людей доброй воли уважать хотя бы Рождество как день мира", – сказал он.

Папа римский выразил надежду, что россияне все же прислушаются и "мир во всем мире" наступит хотя бы на 24 часа. Также он высказался и о Ближнем Востоке, заявив, что мирное соглашение должно "продвигаться вперед".