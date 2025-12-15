Союзники будут просить РФ о перемирии на время Рождества: Может есть остатки человечности – Мерц

Россия в последние дни терроризирует мирное население, Европа хочет договориться о перемирии на несколько дней во время Рождества

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц (Фото: ОП)

Союзники будут просить Россию хотя бы на время Рождества прекратить боевые действия. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на конференции с президентом Владимиром Зеленским в Берлине.

Он отметил, что 14-15 декабря США, Украина и представители Европы разработали ряд предложений, которые передадут российской стороне. Нет гарантий, что до Рождества (25 декабря) удастся достичь прекращения огня, но "мяч на российском столе".

"Не знаю, используют ли они (россияне) это время. Мы будем делать все, обращаться к россиянам и правительству, чтобы хотя бы как минимум на время Рождества прекратить боевые действия", – сказал Мерц.

Он отметил, что в последние дни и месяцы война РФ против Украины уничтожает исключительно гражданское население: садики, школы – это террор.

"Возможно, российское правительство имеет остатки человечности и может оставить людей в покое хотя бы на несколько дней в течение Рождества. И может это будет начало конструктивных трезвых переговоров, которые приведут к длительному миру в Украине", – резюмировал Мерц