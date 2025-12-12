Эрдоган предложил Путину прекратить атаковать критическую инфраструктуру и порты Украины

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: ЕРА / Kremlin Pool)

12 декабря президент Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на полях "Международного форума мира и безопасности" в Туркменистане предположил, что ограниченное прекращение огня, направленное на энергетические объекты и порты, было бы полезным. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации турецкого лидера и Кремле.

Эрдоган подчеркнул, что усилия по установлению "справедливого и прочного мира" имеют определяющее значение. Он заявил, что верит в возможность практического прогресса в сферах, которые могут принести пользу обеим сторонам.

Президент Турции также подчеркнул, что Анкара внимательно следит за переговорным процессом, направленным на завершение войны РФ против Украины, и выразил готовность Турции принимать переговоры во всех форматах, которые будут возникать в рамках этого процесса.

Путин и Эрдоган также обсудили вопрос замораживания Европейским Союзом российских средств. В Кремле назвали политику ЕС по этому вопросу "необдуманной" и заявили, что она фактически приведет к дестабилизации Бреттон-Вудской системы и нарушению принципов международного финансового порядка.

СПРАВКА Бреттон-Вудская система – это международная валютная система, которая была создана после Второй мировой войны для регулирования международных финансовых и коммерческих отношений между ведущими странами мира.