Эрдоган предложил Путину прекратить атаковать критическую инфраструктуру и порты Украины
12 декабря президент Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на полях "Международного форума мира и безопасности" в Туркменистане предположил, что ограниченное прекращение огня, направленное на энергетические объекты и порты, было бы полезным. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации турецкого лидера и Кремле.
Эрдоган подчеркнул, что усилия по установлению "справедливого и прочного мира" имеют определяющее значение. Он заявил, что верит в возможность практического прогресса в сферах, которые могут принести пользу обеим сторонам.
Президент Турции также подчеркнул, что Анкара внимательно следит за переговорным процессом, направленным на завершение войны РФ против Украины, и выразил готовность Турции принимать переговоры во всех форматах, которые будут возникать в рамках этого процесса.
Путин и Эрдоган также обсудили вопрос замораживания Европейским Союзом российских средств. В Кремле назвали политику ЕС по этому вопросу "необдуманной" и заявили, что она фактически приведет к дестабилизации Бреттон-Вудской системы и нарушению принципов международного финансового порядка.
- 2 сентября Эрдоган разговаривал по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским после встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным. Во время разговоров он обсуждал со сторонами пути прекращения российско-украинской войны, но стороны "еще не готовы" к встрече на уровне лидеров.
