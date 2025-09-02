После встречи с Путиным Эрдоган поговорил с Зеленским
Турецкий руководитель Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что имел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским после встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным. Слова политика на борту его самолета во время возвращения из Китая передает агентство Reuters.
Эрдоган сообщил, что во время разговоров с Путиным и Зеленским он обсуждал пути прекращения российско-украинской войны, но стороны "еще не готовы" к встрече на уровне лидеров.
Также Эрдоган отметил, что переговоры, которые состоялись в последние месяцы между Украиной и РФ в Стамбуле, показали, что путь к миру остается открытым.
Глава Турции отметил, что его страна выступает за "постепенное повышение уровня переговоров", чтобы превратить надежды на мир в конкретные результаты.
Политик добавил, что любую инициативу в конце концов нужно будет прорабатывать на уровне лидеров, хотя условий для этого еще нет.
Президент Турции имел встречу с Путиным 1 сентября на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.
Украина официально не сообщала о новом разговоре Зеленского с Эрдоганом. Ранее, 28 августа, президенты двух стран обсуждали гарантии безопасности для Киева. В ночь на тот день россияне нанесли ракетный удар по турецкому оборонному заводу Baykar в Киевской области.
- 22 августа Зеленский заявил, что Украина готова к "любым встречам с лидерами", но оккупанты делают все, чтобы саммит с Путиным не состоялся.
- 30 августа президент США Трамп заявил, что встреча Зеленского и Путина состоится, но при его участии в трехстороннем формате.
