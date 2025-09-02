После встречи с Путиным Эрдоган поговорил с Зеленским

Президент Турции заявил, что обсудил пути прекращения войны РФ против Украины, но стороны "еще не готовы" к встрече на уровне лидеров

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)

Турецкий руководитель Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что имел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским после встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным. Слова политика на борту его самолета во время возвращения из Китая передает агентство Reuters.

Эрдоган сообщил, что во время разговоров с Путиным и Зеленским он обсуждал пути прекращения российско-украинской войны, но стороны "еще не готовы" к встрече на уровне лидеров.

Также Эрдоган отметил, что переговоры, которые состоялись в последние месяцы между Украиной и РФ в Стамбуле, показали, что путь к миру остается открытым.

Глава Турции отметил, что его страна выступает за "постепенное повышение уровня переговоров", чтобы превратить надежды на мир в конкретные результаты.

Политик добавил, что любую инициативу в конце концов нужно будет прорабатывать на уровне лидеров, хотя условий для этого еще нет.

Президент Турции имел встречу с Путиным 1 сентября на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Украина официально не сообщала о новом разговоре Зеленского с Эрдоганом. Ранее, 28 августа, президенты двух стран обсуждали гарантии безопасности для Киева. В ночь на тот день россияне нанесли ракетный удар по турецкому оборонному заводу Baykar в Киевской области.