Після зустрічі з Путіним Ердоган поговорив із Зеленським
Турецький керівник Реджеп Тайїп Ердоган розповів, що мав телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським після зустрічі з диктатором РФ Володимиром Путіним. Слова політика на борту його літака під час повернення з Китаю передає агенція Reuters.
Ердоган повідомив, що під час розмов із Путіним та Зеленським він обговорював шляхи припинення російсько-української війни, але сторони "ще не готові" до зустрічі на рівні лідерів.
Також Ердоган зазначив, що переговори, які відбулись впродовж останніх місяців між Україною та РФ у Стамбулі, показали, що шлях до миру залишається відкритим.
Глава Туреччини зазначив, що його країна виступає за "поступове підвищення рівня переговорів", аби перетворити надії на мир у конкретні результати.
Політик додав, що будь-яку ініціативу зрештою потрібно буде опрацьовувати на рівні лідерів, хоча умов для цього ще немає.
Президент Туреччини мав зустріч із Путіним 1 вересня на полях саміту Шанхайської організації співробітництва.
Україна офіційно не повідомляла про нову розмову Зеленського з Ердоганом. Раніше, 28 серпня, президенти двох країн обговорювали гарантії безпеки для Києва. У ніч на той день росіяни завдали ракетного удару по турецькому оборонному заводу Baykar у Київській області.
- 22 серпня Зеленський заявив, що Україна готова до "будь-яких зустрічей з лідерами", але окупанти роблять все, аби саміт із Путіним не відбувся.
- 30 серпня президент США Трамп заявив, що зустріч Зеленського та Путіна відбудеться, але за його участі у тристоронньому форматі.
Коментарі (0)