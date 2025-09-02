Після зустрічі з Путіним Ердоган поговорив із Зеленським

Президент Туреччини заявив, що обговорив шляхи припинення війни РФ проти України, але сторони "ще не готові" до зустрічі на рівні лідерів

Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: EPA)

Турецький керівник Реджеп Тайїп Ердоган розповів, що мав телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським після зустрічі з диктатором РФ Володимиром Путіним. Слова політика на борту його літака під час повернення з Китаю передає агенція Reuters.

Ердоган повідомив, що під час розмов із Путіним та Зеленським він обговорював шляхи припинення російсько-української війни, але сторони "ще не готові" до зустрічі на рівні лідерів.

Читайте також Чоботи солдатів НАТО та аналог Статті 5: про які гарантії безпеки говорять у Європі

Також Ердоган зазначив, що переговори, які відбулись впродовж останніх місяців між Україною та РФ у Стамбулі, показали, що шлях до миру залишається відкритим.

Глава Туреччини зазначив, що його країна виступає за "поступове підвищення рівня переговорів", аби перетворити надії на мир у конкретні результати.

Політик додав, що будь-яку ініціативу зрештою потрібно буде опрацьовувати на рівні лідерів, хоча умов для цього ще немає.

Президент Туреччини мав зустріч із Путіним 1 вересня на полях саміту Шанхайської організації співробітництва.

Україна офіційно не повідомляла про нову розмову Зеленського з Ердоганом. Раніше, 28 серпня, президенти двох країн обговорювали гарантії безпеки для Києва. У ніч на той день росіяни завдали ракетного удару по турецькому оборонному заводу Baykar у Київській області.