У Брюсселі відреагували на зустріч Фіцо і Путіна

У Єврокомісії зауважили LIGA.net, що на диктатора РФ є ордер Гааги

Роберт Фіцо та Володимир Путін (Фото: EPA)

Зустріч у Китаї між прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо та російським диктатором Володимиром Путіним відбулася винятково в межах двосторонніх відносин країн, але члени Європейського Союзу мають поважати спільну позицію блоку. Про це кореспондентці LIGA.net у Брюсселі заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер.

"Зустріч прем'єр-міністра Фіцо з президентом Путіним відбувається винятково в межах двосторонніх відносин між Словаччиною та Росією. Будь-які двосторонні контакти будь-якої держави-члена ЄС повинні, звичайно, відповідати позиціям і політикам ЄС, згідно з якими ми обмежуємо відносини до необхідного мінімуму та ізолюємо Росію на міжнародному рівні", – розповіла чиновниця.

Вона зауважила, що така політика ґрунтується на одностайному рішенні всіх 27 членів ЄС, зокрема й Словаччини.

Також Гіппер нагадала, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна через його причетність до примусової депортації дітей з України до Росії.