В Брюсселе отреагировали на встречу Фицо и Путина

В Еврокомиссии отметили LIGA.net, что на диктатора РФ есть ордер Гааги

Роберт Фицо и Владимир Путин (Фото: EPA)

Встреча в Китае между премьер-министром Словакии Робертом Фицо и российским диктатором Владимиром Путиным состоялась исключительно в рамках двусторонних отношений стран, но члены Европейского союза должны уважать общую позицию блока. Об этом корреспонденту LIGA.net в Брюсселе заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Хиппер.

"Встреча премьер-министра Фицо с президентом Путиным происходит исключительно в рамках двусторонних отношений между Словакией и Россией. Любые двусторонние контакты любого государства-члена ЕС должны, конечно, соответствовать позициям и политикам ЕС, согласно которым мы ограничиваем отношения до необходимого минимума и изолируем Россию на международном уровне", – рассказала чиновница.

Она отметила, что такая политика основывается на единодушном решении всех 27 членов ЕС, в том числе и Словакии.

Также Хиппер напомнила, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина из-за его причастности к принудительной депортации детей из Украины в Россию.