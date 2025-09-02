На встрече с Путиным Фицо заявил, что хочет обсудить с Зеленским удары по энергетике
Пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что обсудит с президентом Владимиром Зеленским удары по энергетической инфраструктуре. Слова политика на встрече в Китае с диктатором Владимиром Путиным передают пропагандисты РФ.
Фицо заявил, что на встрече с Зеленским 5 сентября обсудит "недопустимость атак на энергоинфраструктуру".
Также словацкий премьер заявил, что его страна "очень жестко" реагирует на удары Украины по нефтепроводам.
Тем временем диктатор РФ в очередной раз заявил, якобы атаки по Украине являются "ответом" на удары по энергоинфраструктуре страны-агрессора.
В Китае Фицо также должен принять участие в торжествах по случаю окончания II Мировой войны в Азии 3 сентября и встретиться с руководителем страны Си Цзиньпином и вице-президентом страны Хань Чжэном на следующий день.
В Словакии анонсировали, что после этого Фицо вернется в свою страну, чтобы встретиться с Зеленским. Украина пока не подтверждала этого.
- Новые визиты словацкого премьера происходят после успешных ударов Украины по объектах трубопровода страны-агрессора РФ "Дружба", из-за чего потребители российской нефти Венгрия и Словакия угрожают Украине остановить продажу топлива.
- Тем временем Россия, как и раньше, продолжает атаковать гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины.
