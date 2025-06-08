Путин лжет об "ответных ударах", наибольшая атака по Украине была до "Паутины" – Зеленский

Захватчики атаковали Украину 479 дронами и ракетами до атаки их по стратегическим аэродромам.

Российский диктатор Владимир Путин (Иллюстративное фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин лжет, что последние массированные атаки по Украине – это ответ на спецоперацию "Паутина". На самом же деле самый большой удар за все время войны произошел до нее, сообщил президент Владимир Зеленский в интервью ABC News.

Глава государства назвал неправдой, заявления Путина об "ответном ударе" на спецоперацию Службы безопасности Украины по поражению стратегической авиации России.

Читайте также Малюк плетет "Паутину". Как СБУ атаковала дронами аэродромы РФ и какие последствия это будет иметь

Президент напомнил, что в ночь на первое 1 июня (спецоперация состоялась днем того дня) произошел массовый российский удар за все время войны.

Тогда захватчики атаковали Украину 479 средствами воздушного нападения: "шахедами" и беспилотниками-имитаторами, баллистическими и крылатыми ракетами. Противовоздушной обороне удалось обезвредить 385 целей .

Зеленский отметил, что в контексте операции "Паутина" Путин просто хотел найти оправдание для следующих ударов: "Люди, может быть, они не знают, но они должны понять".

"Мы понимаем, как происходят ежедневные удары, потому что есть разведка, есть разные цифры. Мы понимаем, что Россия бьет совершенно неслучайно. Хотя цели выбирает часто очень случайно – то есть чтобы люди страдали. Гражданские цели [избирает]", – добавил глава государства.

Он напомнил, что захватчики наносили удары по Украине и во время того, как говорили о прекращении огня.

"То есть им [россиянам] кажется, что таким давлением они будут влиять на ситуацию затем политическую", – подытожил президент.