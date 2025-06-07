Трамп об атаке 6 июня: Украина дала повод Путину прилететь и разбомбить их
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина сама якобы дала России повод для массированной атаки 6 июня. Об этом он сказал журналистам на борту Air Force One 6 июня, передает Reuters.
"Они дали Путину повод прилететь и разбомбить их как следует вчера вечером", – сказал Трамп.
Такое заявление прозвучало в ответ на вопрос о том, как удары беспилотников Украины повлияли на полномасштабную войну. Вероятно, речь шла об операции "Паутина" 1 июня, в рамках которой Служба безопасности Украины 117 дронами ударила по четырем российским аэродромам в тылу, поразив 41 самолет – это 34% стратегических ракетоносителей России.
Во время разговора Трампа с Путиным 4 июня, российский диктатор "пригрозил" ответить на атаку Украины.
Defense Express сообщало, что РФ после "Паутины" смогла поднять только семь бомбардировщиков для атаки. А по данным Reuters, России понадобятся годы, чтобы заменить самолеты, потерянные во время "Паутины".
- В ночь на 6 июня под массированной ракетно-дроновой атакой оказались несколько областей Украины. В Киеве погибли четыре человека, еще десятки – пострадали.
- Есть последствия и в трех районах Киевской области, а также повреждения путей железной дороги. Досталось также Тернопольской, Львовской, Хмельницкой областям и Луцку.
- В общей сложности Россия атаковала Украину 407 беспилотниками, 38 крылатыми ракетами воздушного и наземного базирования, а также шестью баллистическими ракетами.
- Вечером в Чернигове и Луцке из-под завалов извлекли тела погибших из-за российской атаки. А к утру 7 июня число жертв в Луцке возросло до двух.