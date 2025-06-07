Трамп об атаке 6 июня: Украина дала повод Путину прилететь и разбомбить их

Дональд Трамп (Фото: EPA/CHRIS KLEPONIS)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина сама якобы дала России повод для массированной атаки 6 июня. Об этом он сказал журналистам на борту Air Force One 6 июня, передает Reuters.

"Они дали Путину повод прилететь и разбомбить их как следует вчера вечером", – сказал Трамп.

Такое заявление прозвучало в ответ на вопрос о том, как удары беспилотников Украины повлияли на полномасштабную войну. Вероятно, речь шла об операции "Паутина" 1 июня, в рамках которой Служба безопасности Украины 117 дронами ударила по четырем российским аэродромам в тылу, поразив 41 самолет – это 34% стратегических ракетоносителей России.

Во время разговора Трампа с Путиным 4 июня, российский диктатор "пригрозил" ответить на атаку Украины.

Defense Express сообщало, что РФ после "Паутины" смогла поднять только семь бомбардировщиков для атаки. А по данным Reuters, России понадобятся годы, чтобы заменить самолеты, потерянные во время "Паутины".