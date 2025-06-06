Россия комбинированно ударила по западу. Тернополь пережил самую массированную атаку

Последствия атаки в Тернопольской области (Фото: ГСЧС)

В ночь на 6 июня Россия устроила массированную комбинированную атаку против Украины, в частности против западных областей и столицы. О последствиях сообщили в Тернопольской, Львовской, Хмельницкой областях и Луцке.

"Сегодня враг совершил самую массовую воздушную атаку на нашу область. Есть много попаданий", – написал начальник Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода.

В частности по Тернополю РФ ударила крылатыми ракетами "Калибр" и "шахедами".

По состоянию на 07:22 продолжается ликвидация последствий. По предварительной информации, повреждена промышленная инфраструктура местных предприятий.

Пострадали пять человек.

По состоянию на 08:00 в городе обнаружено превышение предельно допустимой концентрации содержания некоторых вредных веществ в результате пожаров из-за российской атаки. Рекомендуется ограниченное пребывание на улице для детей и пожилых людей.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Также под ударом крылатых ракет и "шахедов" была Львовская область.

Поврежден промышленный объект в Дрогобычском районе.

Кроме того, в нескольких селах под Львовом на утро есть проблемы с работой линий электропередач. На месте работает аварийная бригада Львовоблэнерго.

Обошлось без жертв и пострадавших.

В Хмельницкой области из-за комбинированной атаки РФ известно о повреждении частного жилого дома, двух хозяйственных сооружений, забора и двух автомобилей.

Предварительно, без пострадавших.

По Луцку Россия запустила шесть ракет и 15 дронов, из-за чего частично разрушена многоэтажка.

Еще во многих зданиях ударной волной выбило окна. Повреждены государственные учреждения, отдельные учебные заведения, коммерческие объекты и автомобили.

Фото: Telegram-канал Игоря Полищука