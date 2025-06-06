Киев оказался под новым обстрелом баллистики и дронов. Россия убила четырех человек
В ночь на 6 июня Россия снова массированно атаковала Украину беспилотниками и ракетами, в частности, есть последствия в Киеве. Об этом сообщили мэр столицы Виталий Кличко, начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
ГСЧС отметила, что Киев оказался под очередным обстрелом БпЛА и баллистики. Спасатели тушили пожары на разных локациях, в том числе и в многоэтажке в Соломенском и Голосеевском районах.
По состоянию на 06:27 в столице в результате атаки врага погибли четыре человека. Продолжаются поисково-спасательные работы. Пострадали 20 человек, 16 из них медики были госпитализированы (информация на 06:00).
В 01:28 Кличко сообщил, что на Оболони работают силы противовоздушной обороны.
Позже был вызов медиков в Соломенский район и начался пожар из-за падения обломков в Голосеевском районе.
В 01:44 на Оболони снова работала ПВО.
Позднее был вызов медиков в Дарницкий район.
В 01:52 Кличко сообщил, что начался пожар в Соломенском районе на месте падения обломков. Еще на одной локации – попадание обломков БпЛА.
В 02:23 снова были взрывы на Оболони.
Позже мэр сообщил о падении обломков в Голосеевском (на территорию нежилой застройки рядом с АЗС) и Деснянском районах.
Ткаченко уточнил, что, предварительно, РФ нанесла удар по обычному учебному заведению в Соломенском районе.
Также в результате вражеской атаки повреждены колеи метро между станциями "Дарница" и "Левобережная".
Были аварийные отключения света на левом берегу отдельных микрорайонах.
- В ночь на 5 июня российская армия атаковала Украину 103 БпЛА и баллистической ракетой "Искандер-М"/KN-23.
- В частности, была атака по Прилукам Черниговской области. Там российские "шахеды" убили семью пожарного: жену, дочь и годовалого внука. Россияне после этого кичились, что якобы "успешно" ударили по личному составу ВСУ и по ТЦК.