Киев оказался под новым обстрелом баллистики и дронов. Россия убила четырех человек

По состоянию на утро известно о 20 пострадавших и о последствиях в разных локациях столицы

Киев (Иллюстративный скриншот)

В ночь на 6 июня Россия снова массированно атаковала Украину беспилотниками и ракетами, в частности, есть последствия в Киеве. Об этом сообщили мэр столицы Виталий Кличко, начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

ГСЧС отметила, что Киев оказался под очередным обстрелом БпЛА и баллистики. Спасатели тушили пожары на разных локациях, в том числе и в многоэтажке в Соломенском и Голосеевском районах.

По состоянию на 06:27 в столице в результате атаки врага погибли четыре человека. Продолжаются поисково-спасательные работы. Пострадали 20 человек, 16 из них медики были госпитализированы (информация на 06:00).

В 01:28 Кличко сообщил, что на Оболони работают силы противовоздушной обороны.

Позже был вызов медиков в Соломенский район и начался пожар из-за падения обломков в Голосеевском районе.

В 01:44 на Оболони снова работала ПВО.

Позднее был вызов медиков в Дарницкий район.

В 01:52 Кличко сообщил, что начался пожар в Соломенском районе на месте падения обломков. Еще на одной локации – попадание обломков БпЛА.

В 02:23 снова были взрывы на Оболони.

Позже мэр сообщил о падении обломков в Голосеевском (на территорию нежилой застройки рядом с АЗС) и Деснянском районах.

Ткаченко уточнил, что, предварительно, РФ нанесла удар по обычному учебному заведению в Соломенском районе.

Также в результате вражеской атаки повреждены колеи метро между станциями "Дарница" и "Левобережная".

Были аварийные отключения света на левом берегу отдельных микрорайонах.