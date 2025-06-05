В Прилуках из-за вражеского удара погибла семья спасателя: жена, дочь и внук – фото

Последствия атаки в Прилуках (Фото: ГСЧС)

В Прилуках российский беспилотник попал в дом начальника местной пожарной части. Погибла его семья, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Погибла жена пожарного, его дочь – патрульная полицейская и ее годовалый сын. Спасатель этой ночью вместе с пожарно-спасательной командой находился на местах ликвидации последствий ударов врага.

"Мои соболезнования непоправимой потере. Убийства и страдания гражданских – это стиль жестокой России, для которой человеческие жизни не имеют никакой ценности. Всего в Прилуках погибли пять человек, еще шесть раненых", – сказал Клименко.

В Харькове, по его словам, враг ударил дронами по жилым кварталам на двух локациях. Травмы получили 18 человек, среди которых четверо детей. Клименко отметил, что Россия сознательно бьет по гражданским.

"Это – военное преступление. И за каждую убитую жизнь будет ответственность. На поле боя. В международных судах. На страницах истории", – резюмировал он.