Россия ударила дронами по Прилукам. Пятеро погибших, в том числе и ребенок – фото
В ночь на 5 июня Россия ударила дронами по городу Прилуки в Черниговской области. Среди погибших есть ребенок, сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.
По предварительным данным, враг атаковал минимум шестью БпЛА "Герань". Из-за взрывов пострадали дома в жилой застройке.
Пять человек погибли, среди которых две женщины и годовалый ребенок – их тела обнаружили под завалами. Также есть информация о шести раненых, которые госпитализированы в больницы, где им оказывают помощь.
"Полицейские, спасатели и другие экстренные службы работают на местах вражеских попаданий", – отметил Чаус.
В ГСЧС показали последствия вражеского удара и отметили, что в результате попаданий возникли масштабные пожары в жилом секторе. Уничтожены два жилых дома, два гаража, одно хозяйственное сооружение и автомобиль.
- 4 июня Россия атаковала заправку в Харькове дроном "Молния", есть пострадавший.
- Также возросло количество погибших из-за российского удара по Сумам – уже пять человек. В больнице скончалась 86-летняя пострадавшая.