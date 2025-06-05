Россия ударила дронами по Прилукам. Пятеро погибших, в том числе и ребенок – фото

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

В ночь на 5 июня Россия ударила дронами по городу Прилуки в Черниговской области. Среди погибших есть ребенок, сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

По предварительным данным, враг атаковал минимум шестью БпЛА "Герань". Из-за взрывов пострадали дома в жилой застройке.

Пять человек погибли, среди которых две женщины и годовалый ребенок – их тела обнаружили под завалами. Также есть информация о шести раненых, которые госпитализированы в больницы, где им оказывают помощь.

"Полицейские, спасатели и другие экстренные службы работают на местах вражеских попаданий", – отметил Чаус.

В ГСЧС показали последствия вражеского удара и отметили, что в результате попаданий возникли масштабные пожары в жилом секторе. Уничтожены два жилых дома, два гаража, одно хозяйственное сооружение и автомобиль.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС