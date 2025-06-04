Російський удар по Сумах 3 червня: кількість загиблих зросла до пʼяти

Російські війська вдарили по центральній частині міста з реактивної системи залпового вогню

Російський обстріл Сум 3 червня (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

У Сумах зросла кількість загиблих внаслідок російського удару з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) дальньої дії. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

У лікарні померла 86-річна постраждала жінка. Ще 28 людей поранені, серед них троє дітей.

Російські війська 3 червня вдарили по центральній частині Сум. Спершу повідомлялося про трьох загиблих та 25 поранених, з них троє дітей і троє дорослих перебували у важкому стані.

Пізніше у лікарні помер 43-річний чоловік, який перебував у вкрай тяжкому стані після атаки окупантів на Суми. Чоловік став четвертою жертвою ворожої атаки.

Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив, що окупанти били по Сумах з реактивної артилерії.

У ніч проти 3 червня окупанти били безпілотниками по Одесі. Поранень дістали п’ятеро людей. За різними адресами спалахнули пожежі.

Російські військові також атакували Чернігів. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинки та постраждало четверо людей.

У Балаклії Харківської області у результаті атаки БпЛА загинув один цивільний, ще один зазнав поранень.

Загалом окупанти вночі випустили по Україні 112 дронів, 75 з яких було знешкоджено.