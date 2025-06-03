Росія атакувала Одесу дронами: є постраждалі, виникли пожежі – фото
У ніч проти 3 червня окупанти вчергове атакували Одесу ударними безпілотниками, є постраждалі та руйнування. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
За попередньою інформацією, поранень дістали четверо людей. За різними адресами спалахнули пожежі.
Наймасштабніше загоряння було в складських приміщеннях з продуктами.
Крім цього, в приватному секторі згоріли дві автівки, пошкоджено будинки та гаражі.
Одеська обласна прокуратура повідомила, що пошкоджень і руйнувань зазнали об’єкти цивільної інфраструктури, будинки, склади приватного підприємства й автомобілі містян.
ДОПОВНЕНО О 08:28. Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що у результаті атаки постраждали п’ятеро людей. Один із них ушпиталений у стані середнього ступеня важкості. Іншим допомога була надана на місці.
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