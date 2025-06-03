Росія атакувала Одесу дронами: є постраждалі, виникли пожежі – фото

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

У ніч проти 3 червня окупанти вчергове атакували Одесу ударними безпілотниками, є постраждалі та руйнування. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За попередньою інформацією, поранень дістали четверо людей. За різними адресами спалахнули пожежі.

Наймасштабніше загоряння було в складських приміщеннях з продуктами.

Крім цього, в приватному секторі згоріли дві автівки, пошкоджено будинки та гаражі.

Одеська обласна прокуратура повідомила, що пошкоджень і руйнувань зазнали об’єкти цивільної інфраструктури, будинки, склади приватного підприємства й автомобілі містян.

ДОПОВНЕНО О 08:28. Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що у результаті атаки постраждали п’ятеро людей. Один із них ушпиталений у стані середнього ступеня важкості. Іншим допомога була надана на місці.

Фото: Одеська обласна прокуратура

Фото: Одеська обласна прокуратура

Фото: Одеська обласна прокуратура

Фото: Одеська обласна прокуратура

Фото: Одеська обласна прокуратура

Фото: Одеська обласна прокуратура

Фото: Одеська обласна прокуратура

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС