Россия атаковала Одессу дронами: есть пострадавшие, возникли пожары – фото
Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

В ночь на 3 июня оккупанты в очередной раз атаковали Одессу ударными беспилотниками, есть пострадавшие и разрушения. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительной информации, ранения получили четыре человека. По разным адресам вспыхнули пожары.

Наиболее масштабное возгорание было в складских помещениях с продуктами.

Кроме этого, в частном секторе сгорели два автомобиля, повреждены дома и гаражи.

Одесская областная прокуратура сообщила, что повреждения и разрушения получили объекты гражданской инфраструктуры, дома, склады частного предприятия и автомобили горожан.

ДОПОЛНЕНО В 08:28. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в результате атаки пострадали пять человек. Один из них госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Другим помощь была оказана на месте.

Россия атаковала Одессу дронами: есть пострадавшие, возникли пожары – фото
Фото: Одесская областная прокуратура
Россия атаковала Одессу дронами: есть пострадавшие, возникли пожары – фото
Фото: Одесская областная прокуратура
Россия атаковала Одессу дронами: есть пострадавшие, возникли пожары – фото
Фото: Одесская областная прокуратура
Россия атаковала Одессу дронами: есть пострадавшие, возникли пожары – фото
Фото: Одесская областная прокуратура
Россия атаковала Одессу дронами: есть пострадавшие, возникли пожары – фото
Фото: Одесская областная прокуратура
Россия атаковала Одессу дронами: есть пострадавшие, возникли пожары – фото
Фото: Одесская областная прокуратура
Россия атаковала Одессу дронами: есть пострадавшие, возникли пожары – фото
Фото: Одесская областная прокуратура
Россия атаковала Одессу дронами: есть пострадавшие, возникли пожары – фото
Фото: ГСЧС
Россия атаковала Одессу дронами: есть пострадавшие, возникли пожары – фото
Фото: ГСЧС
Россия атаковала Одессу дронами: есть пострадавшие, возникли пожары – фото
Фото: ГСЧС
Россия атаковала Одессу дронами: есть пострадавшие, возникли пожары – фото
Фото: ГСЧС
Россия атаковала Одессу дронами: есть пострадавшие, возникли пожары – фото
Фото: ГСЧС
Россия атаковала Одессу дронами: есть пострадавшие, возникли пожары – фото
Фото: ГСЧС
  • В ночь на 2 июня российские войска атаковали Харьков. Взрывы раздались в Шевченковском и Холодногорском районах города, пострадали шесть человек, среди них один ребенок.
  • Противовоздушной обороне в ночь на 2 июня удалось обезвредить 52 дрона.
  • В ночь на 3 июня оккупанты били дронами по Чернигову. В результате атаки пострадали четыре человека.
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