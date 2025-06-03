Россия атаковала Одессу дронами: есть пострадавшие, возникли пожары – фото

По данным ОВА, ранения получили пять человек

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

В ночь на 3 июня оккупанты в очередной раз атаковали Одессу ударными беспилотниками, есть пострадавшие и разрушения. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительной информации, ранения получили четыре человека. По разным адресам вспыхнули пожары.

Наиболее масштабное возгорание было в складских помещениях с продуктами.

Кроме этого, в частном секторе сгорели два автомобиля, повреждены дома и гаражи.

Одесская областная прокуратура сообщила, что повреждения и разрушения получили объекты гражданской инфраструктуры, дома, склады частного предприятия и автомобили горожан.

ДОПОЛНЕНО В 08:28. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в результате атаки пострадали пять человек. Один из них госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Другим помощь была оказана на месте.

Фото: Одесская областная прокуратура

Фото: Одесская областная прокуратура

Фото: Одесская областная прокуратура

Фото: Одесская областная прокуратура

Фото: Одесская областная прокуратура

Фото: Одесская областная прокуратура

Фото: Одесская областная прокуратура

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС