Россия атаковала Одессу дронами: есть пострадавшие, возникли пожары – фото
В ночь на 3 июня оккупанты в очередной раз атаковали Одессу ударными беспилотниками, есть пострадавшие и разрушения. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
По предварительной информации, ранения получили четыре человека. По разным адресам вспыхнули пожары.
Наиболее масштабное возгорание было в складских помещениях с продуктами.
Кроме этого, в частном секторе сгорели два автомобиля, повреждены дома и гаражи.
Одесская областная прокуратура сообщила, что повреждения и разрушения получили объекты гражданской инфраструктуры, дома, склады частного предприятия и автомобили горожан.
ДОПОЛНЕНО В 08:28. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в результате атаки пострадали пять человек. Один из них госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Другим помощь была оказана на месте.
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