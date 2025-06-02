Россия атаковала дронами и баллистикой Харьков: шесть пострадавших, среди них ребенок

Иллюстративное фото (Фото: ГСЧС Украины)

В ночь на 2 июня российские войска атаковали Харьков беспилотниками. Взрывы раздались в Шевченковском и Холодногорском районах города, пострадали шесть человек, среди них один ребенок.

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, около 04:00 в Харькове раздались взрывы. Впоследствии он сообщил о попадании в Холодногорском районе, на месте возник пожар.

По словам городского головы, в результате ударов по городу повреждено здание гражданского предприятия, несколько частных домов и авто.

В 04:40 глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате российской атаки пострадал ребенок.

Впоследствии Терехов сообщил о пяти пострадавших в Холодногорском районе, среди них семилетний мальчик.

В 05:07 глава ОВА отметил, что количество пострадавших возросло до шести.

Кроме этого, Россия атаковаладвумя баллистическими ракетамиКиевский район Харькова. На момент публикации информации о пострадавших не поступало.

В 05:03 Терехов сообщил, что в Киевском районе попадание одной ракеты в дорогу. В 05:27 он сообщил, что вторая ракета ударила вблизи многоэтажек. В домах выбило окна, повреждены фасады. Детали уточняются.