Россия ударила ракетами по учебному центру ВСУ, есть погибшие и раненые военные

Построений или массовых собраний личного состава не проводилось, отметили в командовании Вооруженных сил

Обломки российской ракеты (Иллюстративное фото: Воздушные силы Украины)

1 июня Россия нанесла ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Среди военнослужащих есть погибшие и раненые, сообщило командование Сухопутных войск ВСУ.

Для выяснения всех обстоятельств удара и причин потерь среди военных в командовании Сухопутных войск создана комиссия и назначено служебное расследование.

Отмечается, что военнослужащие оперативного командования "Восток" будут оказывать полное содействие в работе правоохранительных органов.

"Никаких построений или массовых сборов личного состава не проводилось. После объявления сигнала воздушной тревоги большинство личного состава находилось в укрытиях", – говорится в сообщении.

В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к строгой ответственности, отметили в командовании Сухопутных войск.

ОБНОВЛЕНО В 13:06. Как сообщили в командовании Сухопутных войск ВСУ, по состоянию на 12:50 известно о 12 погибших и более 60 раненых.