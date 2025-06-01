Россия ударила ракетами по учебному центру ВСУ, есть погибшие и раненые военные

Россия ударила ракетами по учебному центру ВСУ, есть погибшие и раненые военныеобновлено
1 июня Россия нанесла ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Среди военнослужащих есть погибшие и раненые, сообщило командование Сухопутных войск ВСУ.
Для выяснения всех обстоятельств удара и причин потерь среди военных в командовании Сухопутных войск создана комиссия и назначено служебное расследование.
Отмечается, что военнослужащие оперативного командования "Восток" будут оказывать полное содействие в работе правоохранительных органов.
"Никаких построений или массовых сборов личного состава не проводилось. После объявления сигнала воздушной тревоги большинство личного состава находилось в укрытиях", – говорится в сообщении.
В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к строгой ответственности, отметили в командовании Сухопутных войск.
ОБНОВЛЕНО В 13:06. Как сообщили в командовании Сухопутных войск ВСУ, по состоянию на 12:50 известно о 12 погибших и более 60 раненых.
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