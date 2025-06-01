Росія вдарила ракетами по навчальному центру ЗСУ, є загиблі та поранені військові
1 червня Росія завдала ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Серед військовослужбовців є загиблі та поранені, повідомило командування Сухопутних військ ЗСУ.
Для з'ясування всіх обставин удару та причин втрат серед військових у командуванні Сухопутних військ створено комісію та призначено службове розслідування.
Зазначається, що військовослужбовці оперативного командування "Схід" надаватимуть повне сприяння роботі правоохоронних органів.
"Жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося. Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях", – йдеться у повідомленні.
У разі встановлення фактів, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винних буде притягнуто до суворої відповідальності, зазначили у командуванні Сухопутних військ.
ОНОВЛЕНО О 13:06. Як повідомили у командуванні Сухопутних військ ЗСУ, станом на 12:50 відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених.
- 3 листопада 2023 року в Зарічному Запорізької області окупанти завдали ракетного удару під час шикування особового складу 128 бригади, що призвело до загибелі та поранення військовослужбовців.
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