Росія вдарила по Запоріжжю сімома "шахедами" – фото, відео

Наслідки атаки на Запоріжжя (Фото: Запорізька ОВА)

У ніч проти 1 червня Росія атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками. На ранок було відомо про одну постраждалу жінку. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Попередньо ворог ударив щонайменше сімома "шахедами".

За словами Федорова, під ударом був об'єкт критичної інфраструктури. Внаслідок атаки частково зруйнована адмінбудівля та відбулося займання на території.

Також постраждала приватна забудова, де також сталося руйнування та виникла пожежа.

На ранок було відомо про одну постраждалу жінку. Їй надали медичну допомогу.