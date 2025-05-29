Росія скинула щонайменше п'ять КАБів на село у Запорізькій області: під завалами люди

КАБ під крилом літака (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Російські окупаційні війська вранці 29 травня скинули авіабомби на Пологівський район Запорізької області, під завалами будинків є люди. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, вдосвіта війська РФ атакували село Верхня Терса керованими авіабомбами.

"Щонайменше п’ять авіабомб скинули на приватну забудову. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки. Під завалами знаходяться люди", – додав Федоров.

У Дніпропетровській області також було неспокійно, заявив глава ОВА Сергій Лисак. У Синельниківському районі внаслідок удару КАБами постраждали двоє людей. Зруйнований приватний будинок, ще два пошкоджено.

ДОПОВНЕНО о 09:47. Унаслідок російської атаки по Пологівському району одна людина загинула, ще одна – поранена, повідомив Федоров.