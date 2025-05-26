Росія вдарила по Харкову, Хмельниччині і Запорізькому району. Гримлять вибухи в Києві

Ілюстративне фото (Фото: ДСНС України)

26 травня російські війська атакували Харків, село Юрківку Запорізької області та Хмельниччину. Також зранку у Києві лунають вибухи, повідомляє журналіст LIGA.net у столиці.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов вночі о 01:01 повідомив, що Росія атакує БпЛА Харків і передмістя. В деяких районах міста було чутно потужні вибухи.

Згодом про вибухи почав писати мер Харкова Ігор Терехов.

О 02:03 він повідомив про прильоти в Основ’янському, Новобаварському та Шевченківському районах.

У Основ’янському районі постраждало цивільне підприємство, у Шевченківському – влучання в офісну будівлю, пошкоджено скління в кількох багатоквартирних будинках. Одна дитина отримала поранення уламками скла.

О 03:00 Терехов написав, що кількість постраждалих у Шевченківському районі зросла до трьох людей.

Як повідомляє Суспільне, у Харкові пролунало щонайменше 13 вибухів.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що після опівночі російські війська обстріляли село Юрківка Запорізького району.

Ворог поцілив по приватному будинку – його зруйновано. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки та автівки поруч.

Дістали поранень 60-річна жінка та 52-річний чоловік.

Наслідки обстрілу (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

Київська міська військова адміністрація о 06:03 повідомила, що в столиці працюють сили протиповітряної оборони.

Також Росія другу ніч поспіль атакувала Хмельницьку область. За даними голови Хмельницької військової адміністрації Сергія Тюріна, внаслідок атаки РФ в ніч проти 26 травня пошкодження приватні домогосподарства і підприємства.

На момент публікації новини атака БпЛА по Україні триває. Також фіксувались пуски ракет, повідомляють у Повітряних силах Збройних Сил України.

Станом на 04:27 було зафіксовано групу ракет через Вінниччину на Старокостянтинів.

О 05:54 Повітряні сили інформували про "шахеди" на сході й у центрі Київщини – курсом на столицю; на півночі Київщини – курсом на Житомирщину; на півдні Київщини – курсом на захід.

Фіксувались БпЛА у центрі Полтавщини – курсом на Миргород.

У ніч проти 25 травня Росія здійснила масовану комбіновану атаку з використанням ракет різних типів та ударних безпілотників. Загинули 13 людей, ще понад 60 отримали поранення.

Загалом за ніч Росія застосувала по Україні 367 засобів повітряного нападу. Збито 45 крилатих ракет і знешкоджено 266 БпЛА.