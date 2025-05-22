Росія атакувала Україну балістикою та 128 БпЛА: є наслідки у чотирьох областях

Робота ППО (Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського)

У ніч проти 22 травня росіяни атакували українські регіони балістичною ракетою та майже 130 безпілотниками, є наслідки у чотирьох областях. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

З 00:30 22 травня окупанти запустили балістичну ракету "Іскандер-М" із району Таганрога в Ростовській області Росії та 128 дронів із напрямків Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ в РФ та Чауди в тимчасово окупованому Криму.

Станом на 11:00 протиповітряною обороною знешкоджено 112 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 74 – збито вогневими засобами ураження, 38 – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровська, Донецька, Харківська та Миколаївська області.

По Харкову окупанти вдарили ракетою. Відомо про двох постраждалих, у них гостра реакція на стрес.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що з 02:15 росіяни атакували передмістя та обласний центр дронами. Станом на ранок інформації про постраждалих не надходило, пошкоджень не зафіксовано. На території регіону силами ППО було знищено 18 БпЛА.

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив, що через масовану атаку БпЛА у Павлограді пошкоджене промислове підприємство. Виникло кілька пожеж. Люди не постраждали. Над областю було знищено 11 дронів.

Національна поліція повідомила, що в Донецькій області окупанти спрямували дрон на Бересток Іллінівської громади – поранили трьох мешканців, пошкодили 12 приватних будинків, магазин, будинок культури.