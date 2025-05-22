Росія завдала ракетного удару по Харкову: пошкоджено будинки, є двоє постраждалих

Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей, у них гостра реакція на стрес

Ілюстративне фото (Фото: ДСНС)

У ніч на 22 травня російські війська завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова, внаслідок чого є двоє постраждалих. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Близько 01:30 мер Терехов написав, що у Харкові пролунав вибух.

Спочатку він повідомив, що у Холодногірському районі внаслідок удару ракети пошкоджено приватний будинок і попередньо є один постраждалий.

Згодом міський голова уточнив, що внаслідок ракетного удару Росії по Харкову пошкоджено вісім приватних будинків.

"У двох людей – гостра реакція на стрес, медична допомога надається", – повідомив Терехов.

Який саме тип ракети Росія використала для удару, наразі невідомо.