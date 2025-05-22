Росія завдала ракетного удару по Харкову: пошкоджено будинки, є двоє постраждалих
У ніч на 22 травня російські війська завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова, внаслідок чого є двоє постраждалих. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Близько 01:30 мер Терехов написав, що у Харкові пролунав вибух.
Спочатку він повідомив, що у Холодногірському районі внаслідок удару ракети пошкоджено приватний будинок і попередньо є один постраждалий.
Згодом міський голова уточнив, що внаслідок ракетного удару Росії по Харкову пошкоджено вісім приватних будинків.
"У двох людей – гостра реакція на стрес, медична допомога надається", – повідомив Терехов.
Який саме тип ракети Росія використала для удару, наразі невідомо.
- У ніч проти 6 травня російські окупаційні війська атакували Харків ударними безпілотниками: зафіксовано 20 влучань, було відомо про чотирьох постраждалих.
- У ніч проти 19 травня російські окупанти атакували Україну 112 ударними безпілотниками типу Shahed і дронами-імітаторами різних типів. ППО знешкодила 76.
- У ніч проти 21 травня російські війська атакували Україну 76 БпЛА, протиповітряна оборона знешкодила 63 "шахеди". У Сумах внаслідок атак БпЛА у місті частково зникло світла.