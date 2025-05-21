Росія атакувала Суми: частину міста знеструмлено, є прильоти на підприємствах – фото
Зранку 21 травня Росія атакувала Суми "шахедами", внаслідок чого у місті частково немає світла. Про це повідомили виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар та очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Світла немає в деяких районах міста. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.
Відомо про влучання в промислові обʼєкти і пошкодження ліній електропередач.
Унаслідок ударів виникли пожежі.
За даними очільника ОВА, попередньо відомо про одного постраждалого.
Кобзар уточнив, що "шахеди" атакували два підприємства: по одному прилетіло п’ять БпЛА, по іншому – два.
- У ніч проти 19 травня російські окупанти атакували Україну 112 ударними безпілотниками типу Shahed і дронами-імітаторами різних типів. ППО знешкодила 76.
- У ніч проти 20 травня російські окупаційні війська атакували Україну понад сотнею безпілотників, протиповітряній обороні не вдалося знешкодити тільки 15 з них.