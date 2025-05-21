Росія атакувала Суми: частину міста знеструмлено, є прильоти на підприємствах – фото

Після чергової російської атаки БпЛА світла немає у деяких районах міста

"Шахед" (Фото: Aleksandr Gusev / Pacific Press picture alliance)

Зранку 21 травня Росія атакувала Суми "шахедами", внаслідок чого у місті частково немає світла. Про це повідомили виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар та очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Світла немає в деяких районах міста. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Відомо про влучання в промислові обʼєкти і пошкодження ліній електропередач.

Унаслідок ударів виникли пожежі.

За даними очільника ОВА, попередньо відомо про одного постраждалого.

Кобзар уточнив, що "шахеди" атакували два підприємства: по одному прилетіло п’ять БпЛА, по іншому – два.