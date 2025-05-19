Росія атакувала Україну 112 БпЛА: є наслідки на землі у п'яти областях

ППО (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

У ніч проти 19 травня російські окупанти атакували Україну 112 ударними безпілотниками типу Shahed і дронами-імітаторами різних типів. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

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Атака почалася з 23:00 18 травня. Росія атакувала з напрямків: Брянськ, Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, що в Росії.

Станом на 09:30 протиповітряною обороною знешкоджено 76 дронів на сході, півночі та в центрі країни.

41 – збито вогневими засобами ураження, 35 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків).

На Харківщині, за даними голови ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали три населені пункти Харківської області.

Унаслідок обстрілів у Куп’янську постраждав 55-річний чоловік, 55-річна і 75-річна жінки.

Наслідки обстрілу (Фото: Харківська ОВА)

Ворог застосовував по Харківщині чотири КАБи та 14 БпЛА "Герань-2".

Пошкоджено і зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

← у Куп'янському районі пошкоджено 30 приватних будинків, дві господарчі споруди, гараж, будівлі сільськогосподарського підприємства, трактор, три вантажні автомобілі;

← у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, сільськогосподарське підприємство, чотири комбайни, трактор, автобус, два автомобілі.

На Сумщині, за даними обласної військової адміністрації, внаслідок атак БпЛА, поранено 44-річного охоронця підприємства у Шосткинській громаді. Пошкоджено чотири будинки на території громади.

Також увечері був поранений 47-річний місцевий мешканець Есманської громади. Обидва постраждалі госпіталізовані. Їм надається необхідна медична допомога.

На Кіровоградщині, за даними голови ОВА Андрія Райковича, були вибухи у Кропивницькому районі. Постраждалих немає.

На Черкащині, за даними голови ОВА Ігоря Табурця, у Золотоніському та Черкаському районах силами ППО й мобільними вогневими групами знищено вісім російських БпЛА. Травмованих немає.

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін не конкретизував щодо наслідків російських ударів дронами.

Він повідомив про загальні наслідки російських обстрілів. Станом на ранок 19 травня у Добропіллі пошкоджено підприємство, у Родинському – будинок.

У Лимані пошкоджено адмінбудівлю, гараж і авто. В Іллінівці поранено двох людей, пошкоджено чотири будинки й лінію електропередач. У Костянтинівці пошкоджено приватний будинок.

У Сіверську пошкоджено чотири будинки.

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 58 людей, зокрема чотирьох дітей.

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