Сили ППО збили понад 30 російських дронів, є наслідки – фото

Ворог запускав БпЛА з російських міст та з окупованого Криму

Удар по Донецкой области (Фото: t.me/VadymFilashkin)

У ніч проти 17 травня Росія атакувала Україну 62 дронами різних типів, з яких вдалося збити 36 БпЛА. В кількох регіонах є наслідки, повідомили в Повітряних силах України.

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Росія запускала дрони з напрямків міст Курськ, Орел, Шаталове, а також Гвардійське у Криму.

Станом на 12.00 підтверджено збиття 36 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни. 6 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумська, Одеська, Харківська, Дніпропетровська та Донецька області.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що у Покровському районі росіяни обстріляли закинуту промзону. В місті Покровськ поранені п'ятеро людей, пошкоджено сім приватних будинків.

У Краматорському районі поранено чотирьох осіб, одна людина загинула. Пошкоджень зазнали 17 приватних будинків, багатоповерхівка та адмінбудівля. У Бахмутському районі пошкоджено чотири будинки.

У Куп'янську Харківської області загинула 55-річна жінка і зазнали поранень чоловіки 58, 49, 40, 53, 54 і 59 років, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. У Дворічанської громади постраждали 39-річний і 59-річний чоловіки та 62-річна жінка.

За його словами, окупанти били по регіону дронами "Ланцет", "Герань-2", "Молнія" та БпЛА невстановленого типу. Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

Ввечері 16 травня Росія двічі атакувала Нікопольську громаду, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Під ударом FPV-дронів були села Марганецької громади. Вранці 17 травня російська армія поцілила безпілотником по Нікополю. Ніхто не постраждав.