Росія атакувала пасажирський автобус у Сумській області – є жертви, фото
Росіяни атакували рейсовий автобус Білопілля – Суми поблизу міста Білопілля, що на північному заході від Сум. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що ворог завдав удару о 06:17, за попередніми даними, дронами "Ланцет" на виїзді з міста Білопілля. Вісім людей загинули, ще п'ятеро поранені.
"Внаслідок цього нелюдського удару є загиблі та є поранені. Інформація уточнюється", – повідомив голова ОВА Олег Григоров.
На місце події терміново виїхали медики, поліція та рятувальні служби. Постраждалим надають допомогу, рятувальна операція триває.
ДОПОВНЕНО О 07:41. Кількість загиблих зросла до девʼяти людей, четверо пасажирів поранені. В ОВА зазначили, що росіяни прицільно били по автобусу з людьми, який прямував у бік Сум.
- 2 березня росіяни вдарили дроном по автобусу у Херсоні. Внаслідок атаки повідомлялося про загиблу та 10 поранених.
- 14 травня Росія вдарила по промисловості в Сумах, є загиблий і поранені. Однак під вечір кількість загиблих збільшилася до трьох осіб.