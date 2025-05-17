Росія атакувала пасажирський автобус у Сумській області – є жертви, фото

На місце терміново виїхали медики та рятувальники

Пасажирський автобус (Фото: Сумська ОВА)

Росіяни атакували рейсовий автобус Білопілля – Суми поблизу міста Білопілля, що на північному заході від Сум. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що ворог завдав удару о 06:17, за попередніми даними, дронами "Ланцет" на виїзді з міста Білопілля. Вісім людей загинули, ще п'ятеро поранені.

"Внаслідок цього нелюдського удару є загиблі та є поранені. Інформація уточнюється", – повідомив голова ОВА Олег Григоров.

На місце події терміново виїхали медики, поліція та рятувальні служби. Постраждалим надають допомогу, рятувальна операція триває.

ДОПОВНЕНО О 07:41. Кількість загиблих зросла до девʼяти людей, четверо пасажирів поранені. В ОВА зазначили, що росіяни прицільно били по автобусу з людьми, який прямував у бік Сум.

Фото: Сумська ОВА

Фото: Сумська ОВА