Россия атаковала пассажирский автобус в Сумской области – есть жертвы, фото

Пассажирский автобус (Фото: Сумская ОВА)

Россияне атаковали рейсовый автобус Белополье – Сумы вблизи города Белополье, что на северо-западе от Сум. Об этом сообщили в областной военной администрации.

Отмечается, что враг нанес удар в 06:17, по предварительным данным, дронами "Ланцет" на выезде из города Белополье. Восемь человек погибли, еще пятеро ранены.

"В результате этого бесчеловечного удара есть погибшие и есть раненые. Информация уточняется", – сообщил председатель ОВА Олег Григоров.

На место происшествия срочно отправились медики, полиция и спасательные службы. Пострадавшим оказывают помощь, спасательная операция продолжается.

ДОПОЛНЕНО В 07:41. Число погибших возросло до девяти человек, четверо пассажиров ранены. В ОВА отметили, что россияне прицельно били по автобусу с людьми, направлявшимися в сторону Сум.

Фото: Сумская ОВА

Фото: Сумская ОВА