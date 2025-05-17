Россия атаковала пассажирский автобус в Сумской области – есть жертвы, фото
Россияне атаковали рейсовый автобус Белополье – Сумы вблизи города Белополье, что на северо-западе от Сум. Об этом сообщили в областной военной администрации.
Отмечается, что враг нанес удар в 06:17, по предварительным данным, дронами "Ланцет" на выезде из города Белополье. Восемь человек погибли, еще пятеро ранены.
"В результате этого бесчеловечного удара есть погибшие и есть раненые. Информация уточняется", – сообщил председатель ОВА Олег Григоров.
На место происшествия срочно отправились медики, полиция и спасательные службы. Пострадавшим оказывают помощь, спасательная операция продолжается.
ДОПОЛНЕНО В 07:41. Число погибших возросло до девяти человек, четверо пассажиров ранены. В ОВА отметили, что россияне прицельно били по автобусу с людьми, направлявшимися в сторону Сум.
- 2 марта россияне ударили дроном по автобусу в Херсоне. В результате атаки сообщалось о погибшей и 10 раненых.
- 14 мая Россия ударила по промышленности в Сумах, есть погибший и раненые. Однако к вечеру число погибших увеличилось до трех человек.