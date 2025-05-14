Россия ударила по промышленности в Сумах, есть погибший и раненые
Россия нанесла удар по Сумам. По предварительным данным, есть пострадавшие и погибший, сообщили в областной военной администрации.
Около 14:45 в Сумах раздался взрыв. Исполняющий обязанности мэра города Артем Кобзарь сообщил, что оккупанты атаковали промышленный объект.
"Взрыв, который только что был слышен в городе – это следствие удара по объекту промышленной инфраструктуры", – сказал он.
Глава городской военной администрации Сум Сергей Кривошеенко сообщил, что враг ударил по городу ракетой. В результате атаки ранены семь человек, трое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии, отметили в ОВА.
- 13 апреля в результате российского удара по Сумам баллистическими ракетами погибли 34 человека, однако 15 апреля количество жертв возросло до 36 человек.
- 6 мая Россия ударила по пригороду Сум ракетами. Погибли три мирных жителя: 6-летний мальчик, 20-летняя девушка и 41-летний мужчина.
- 7 мая сообщалось, что в Сумах планируется построить четыре подземных школы для безопасного обучения.