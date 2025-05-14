Россия ударила по промышленности в Сумах, есть погибший и раненые

Последствия атаки (Фото: t.me/Sumy_news_ODA)

Россия нанесла удар по Сумам. По предварительным данным, есть пострадавшие и погибший, сообщили в областной военной администрации.

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Около 14:45 в Сумах раздался взрыв. Исполняющий обязанности мэра города Артем Кобзарь сообщил, что оккупанты атаковали промышленный объект.

"Взрыв, который только что был слышен в городе – это следствие удара по объекту промышленной инфраструктуры", – сказал он.

Глава городской военной администрации Сум Сергей Кривошеенко сообщил, что враг ударил по городу ракетой. В результате атаки ранены семь человек, трое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии, отметили в ОВА.