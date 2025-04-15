Число погибших от удара РФ по Сумам возросло до 36

15 апреля в больнице скончался человек, пострадавший в результате российского удара по Сумам 13 апреля

Последствия удара РФ по Сумам (Фото: телеграм Владимира Зеленского)

Число погибших из-за российских ударов баллистическими ракетами по Сумам 13 апреля возросло до 36. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

"К сожалению, один человек после того, как был госпитализирован сразу после трагедии, умер в больнице", – говорится в сообщении.

Всего за медицинской помощью обратилось 127 человек: 109 взрослых и 18 детей. В стационаре находятся 44 пациента, из них 10 детей. Состояние 10 пострадавших – тяжелое (два ребенка и восемь взрослых). Еще 35 человек – в состоянии средней тяжести, остальные имеют легкие травмы.

Утром 13 апреля 2025 года оккупанты нанесли два ракетных удара по Сумам – именно повторная атака принесла человеческие потери.

Разведка узнала, что двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М/KN-23" ударили российские расчеты 112 и 448 ракетных бригад ВС РФ с территорий Воронежской и Курской областей соответственно.

Зеленский сообщил, что первая российская ракета попала в одно из зданий университета, вторая разорвалась фактически над улицей.

Трамп, комментируя атаку, сказал, что "они совершили ошибку".