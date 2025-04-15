Число погибших от удара РФ по Сумам возросло до 36
Число погибших из-за российских ударов баллистическими ракетами по Сумам 13 апреля возросло до 36. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.
"К сожалению, один человек после того, как был госпитализирован сразу после трагедии, умер в больнице", – говорится в сообщении.
Всего за медицинской помощью обратилось 127 человек: 109 взрослых и 18 детей. В стационаре находятся 44 пациента, из них 10 детей. Состояние 10 пострадавших – тяжелое (два ребенка и восемь взрослых). Еще 35 человек – в состоянии средней тяжести, остальные имеют легкие травмы.
- Утром 13 апреля 2025 года оккупанты нанесли два ракетных удара по Сумам – именно повторная атака принесла человеческие потери.
- Разведка узнала, что двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М/KN-23" ударили российские расчеты 112 и 448 ракетных бригад ВС РФ с территорий Воронежской и Курской областей соответственно.
- Зеленский сообщил, что первая российская ракета попала в одно из зданий университета, вторая разорвалась фактически над улицей.
- Трамп, комментируя атаку, сказал, что "они совершили ошибку".