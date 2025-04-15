Украинские военные ударили по оккупантам, убившим 35 человек в Сумах в Вербное воскресенье

Силы обороны поразили пункт постоянной дислокации 448 ракетной бригады армии РФ. Ранее разведка установила, что эти оккупанты запускали ракеты на Сумы

Последствия удара РФ по Сумам (Фото: Владимир Зеленский)

Силы обороны поразили пункт постоянной дислокации 448 ракетной бригады армии РФ в Курской области, которая 13 апреля нанесла ракетный удар по Сумам. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

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Подразделения беспилотных систем, Сил специальных операций, Службы безопасности Украины вместе с другими частями Сил обороны атаковали несколько связанных с военными преступниками объектов в Курской области. Отмечается, что эти россияне причастны к ракетному удару по Сумам 13 апреля и другим преступлениям против Украины.

По словам военных, после поражения пункта постоянной дислокации оккупационной 448 ракетной бригады зафиксирована вторичная детонация боеприпасов. Результаты удара уточняются.

"Целенаправленная и систематическая боевая работа по важным военным объектам российских захватчиков будет продолжаться до прекращения вооруженной агрессии РФ против нашей страны", – отметили в Генштабе.

Утром 13 апреля 2025 года оккупанты нанесли два ракетных удара по Сумам – именно повторная атака принесла человеческие потери (35 погибших и более сотни раненых).

Разведка узнала, что двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М/KN-23" ударили российские расчеты 112 и 448 ракетных бригад ВС РФ с территорий Воронежской и Курской областей соответственно.

Зеленский сообщил, что первая российская ракета попала в одно из зданий университета, вторая разорвалась фактически над улицей.

Трамп, комментируя атаку, сказал, что "они совершили ошибку".