Зеленский о Сумах: Первая ракета РФ попала в университет, вторая – взорвалась над улицей
Россияне атаковали Сумы двумя ракетами – первая попала в одно из зданий университета, вторая разорвалась фактически над улицей. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.
"Удар пришелся прямо по центру города. В Вербное воскресенье. Только абсолютно отбитая сволочь может делать такое", – отметил глава государства.
По состоянию на вечер известно о гибели 34 человек, из них двое – дети. Пострадали 117 человек, в том числе 15 детей. Президент сообщил, что среди раненых – девочка 2025 года рождения.
Зеленский отметил лидеров, дипломатов и обычных людей из других стран, отреагировавших на российский удар: "Я хотел бы поблагодарить каждого и каждую, кто помнит, что войны заканчиваются, когда о преступлениях войны не забывают и когда на агрессора давят достаточно – именно этого сейчас нет".
Глава государства напомнил, что 11 апреля был ровно месяц с того момента, как РФ отвергла американское предложение о полном и безусловном перемирии, и отметил, что оккупанты "не боятся".
"И именно поэтому баллистика. Именно поэтому каждую ночь – под сотню ударных дронов, большинство из которых – "шахеды", и именно против обычных украинских городов. Продолжаются и российские штурмы на фронте: они не перестают атаковать и не перестают распространять ненависть в своей государственной пропаганде", – добавил он.
Зеленский подчеркнул, что только давлением и решительными действиями можно изменить ситуацию.
- Утром 13 апреля оккупанты нанесли два ракетных удара по Сумам – именно повторная атака принесла человеческие потери с большим количеством погибших и раненых, заявил глава ГВА.
- Разведка узнала, что двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М/KN-23" ударили российские расчеты 112 и 448 ракетных бригад ВС РФ с территорий Воронежской и Курской областей соответственно.
- Министр иностранных дел Сибига подчеркнул, что Украина передала детали российского военного преступления международным организациям и союзникам.