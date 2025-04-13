Зеленский о Сумах: Первая ракета РФ попала в университет, вторая – взорвалась над улицей

Последствия российского удара по Сумам 13 апреля 2025 года (Фото: ГСЧС)

Россияне атаковали Сумы двумя ракетами – первая попала в одно из зданий университета, вторая разорвалась фактически над улицей. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

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"Удар пришелся прямо по центру города. В Вербное воскресенье. Только абсолютно отбитая сволочь может делать такое", – отметил глава государства.

По состоянию на вечер известно о гибели 34 человек, из них двое – дети. Пострадали 117 человек, в том числе 15 детей. Президент сообщил, что среди раненых – девочка 2025 года рождения.

Зеленский отметил лидеров, дипломатов и обычных людей из других стран, отреагировавших на российский удар: "Я хотел бы поблагодарить каждого и каждую, кто помнит, что войны заканчиваются, когда о преступлениях войны не забывают и когда на агрессора давят достаточно – именно этого сейчас нет".

Глава государства напомнил, что 11 апреля был ровно месяц с того момента, как РФ отвергла американское предложение о полном и безусловном перемирии, и отметил, что оккупанты "не боятся".

"И именно поэтому баллистика. Именно поэтому каждую ночь – под сотню ударных дронов, большинство из которых – "шахеды", и именно против обычных украинских городов. Продолжаются и российские штурмы на фронте: они не перестают атаковать и не перестают распространять ненависть в своей государственной пропаганде", – добавил он.

Зеленский подчеркнул, что только давлением и решительными действиями можно изменить ситуацию.