Зеленський про Суми: Перша ракета РФ влучила у будівлю університету, друга – розірвалась над вулицею
Наслідки російського удару по Сумах 13 квітня 2025 року (Фото: ДСНС)

Росіяни атакували Суми двома ракетами – перша влучила в одну з будівель університету, друга розірвалась фактично над вулицею. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Удар прийшовся просто по центру міста. У Вербну неділю. Тільки абсолютно відбита сволота може робити таке", – зауважив глава держави.

Станом на вечір відомо про загибель 34 людей, з них двоє – діти. Постраждало 117 осіб, зокрема 15 дітей. Президент зазначив, що серед поранених – дівчинка 2025 року народження.

Зеленський відзначив лідерів, дипломатів та звичайних людей з інших країн, що відреагували на російський удар: "Я хотів би подякувати кожному й кожній, хто пам'ятає, що війни закінчуються, коли про злочини війни не забувають і коли на агресора тиснуть достатньо – саме цього зараз немає".

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Глава держави нагадав, що 11 квітня був рівно місяць із того моменту, як РФ відкинула американську пропозицію щодо повного й безумовного перемир'я, й зазначив, що окупанти "не бояться".

"І саме тому балістика. Саме тому щоночі – під сотню ударних дронів, більшість із яких – "шахеди", і саме проти звичайних українських міст. Продовжуються й російські штурми на фронті: вони не перестають атакувати та не перестають поширювати ненависть у своїй державній пропаганді", – додав він.

Зеленський наголосив, що тільки тиском та рішучими діями можна змінити таку ситуацію.

  • Вранці 13 квітня окупанти завдали двох ракетних ударів по Сумах – саме повторна атака принесла людські втрати з великою кількістю загиблих та поранених, заявив голова МВА.
  • Розвідка дізналася, що двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М/KN-23" вдарили російські розрахунки 112 та 448 ракетних бригад ЗС РФ з територій Воронезької та Курської областей відповідно.
  • Міністр закордонних справ Сибіга наголосив, що Україна передала деталі російського воєнного злочину міжнародним організаціям та союзникам.
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