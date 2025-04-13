З-поміж 34 загиблих у Сумах є діти. Рятувальники показали наслідки – фото 18+

Фото: ДСНС

Кількість загиблих унаслідок російських ракетних ударів по центру Сум зросла до 34, серед них – двоє дітей. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Станом на 13:00, внаслідок двох ракетних ударів по місту загинуло 24 особи, з них одна дитина. Постраждало 84 людини, з них семеро дітей.

Росія завдала два ракетних удари по Сумах о 10:15. У місті зруйновано будівлю, в якій розташовувався регіональний Центр захисту прав людини – представництво омбудсмана.

Президент Володимир Зеленський заявив, що "тільки сволота може так діяти". Міністр закордонних справ Андрій Сибіга своєю чергою наголосив, що Україна передала деталі російського воєнного злочину міжнародним організаціям та союзникам.

ОНОВЛЕНО о 13:51. Станом на 13:40 загинула 31 особа, з них дві дитини. Постраждали 84 особи, з них 10 дітей.

ОНОВЛЕНО о 14:10. Кількість загиблих збільшилась до 32, з них двоє – діти.

Аварійно-рятувальні роботи продовжуються, повідомили у ДСНС.

ОНОВЛЕНО о 15:35. Зросла кількість постраждалих до 99 осіб, з них 11 дітей, повідомили рятувальники.

ОНОВЛЕНО о 18:25. За оновленою інформацією загинуло 34 людини, з них дві дитини. Постраждало 117 осіб, з них 15 дітей, повідомило МВС.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС