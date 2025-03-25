Російський удар по Сумах 24 березня: кількість постраждалих збільшилася до 101 людини

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

Кількість постраждалих унаслідок російського ракетного удару по Сумах у понеділок, 24 березня, збільшилася до 101 людини. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

За медичною допомогою звернулося 78 дорослих і 23 дитини.

Наразі в стаціонарі лікується 14 дорослих і 16 дітей. Одна доросла людина й одна дитина знаходяться в стабільно важкому стані, додали в ОВА.

Водночас Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що у Сумах тривають аварійно-відновлювальні роботи на місці російської атаки.

Залучена спеціальна техніка для розвантаження будівельних матеріалів. Співробітники ДСНС демонтують аварійні конструкції у пошкоджених багатоповерхових житлових будинках. А також тимчасово відновлюють пошкоджені вибуховою хвилею покрівлі та вікна.

Удень 24 березня росіяни завдали ракетного удару по середмістю Сум. Було відомо про пошкодження будинків і школи.

Станом на вечір понеділка було відомо про 94 постраждалих. Деякі з травмованих отримали допомогу на місці події, але більшість ушпиталені.