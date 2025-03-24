Росія завдала ракетного удару по центру Сум: поранено 24 дорослих та чотирьох дітей

Оперативні служби роблять обхід багатоповерхівок, щоб дізнатися, чи є жертви та постраждалі

Постраждала будівля школи у Сумах (Фото: Сумська міськрада)

Російські окупаційні війська вдень 24 березня завдали ракетного удару по Сумах. Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

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За його словами, росіяни вдарили ракетою по центру міста.

"Постраждали кілька багатоповерхівок та школа", – сказав Артюх, додавши, що діти в момент обстрілу перебували в укритті.

Оперативні служби роблять обхід багатоповерхівок, щоб надати допомогу постраждалим.

За словами виконувача обов'язків мера Артема Кобзаря, унаслідок удару відомо про 28 поранених: 24 дорослих та чотири дитини.

У ніч проти 23 березня окупанти атакували Київ. Загинули три людини, серед них батько з п'ятирічною дитиною. Ще восьмеро людей постраждали. Є пошкодження у п'яти районах.

Також російські війська атакували ударними безпілотниками Київську область, унаслідок чого поранень зазнали двоє людей. Було пошкоджено підприємство та приватні будинки.