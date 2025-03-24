Росія завдала ракетного удару по центру Сум: поранено 24 дорослих та чотирьох дітей
Російські окупаційні війська вдень 24 березня завдали ракетного удару по Сумах. Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.
За його словами, росіяни вдарили ракетою по центру міста.
"Постраждали кілька багатоповерхівок та школа", – сказав Артюх, додавши, що діти в момент обстрілу перебували в укритті.
Оперативні служби роблять обхід багатоповерхівок, щоб надати допомогу постраждалим.
За словами виконувача обов'язків мера Артема Кобзаря, унаслідок удару відомо про 28 поранених: 24 дорослих та чотири дитини.
- У ніч проти 23 березня окупанти атакували Київ. Загинули три людини, серед них батько з п'ятирічною дитиною. Ще восьмеро людей постраждали. Є пошкодження у п'яти районах.
- Також російські війська атакували ударними безпілотниками Київську область, унаслідок чого поранень зазнали двоє людей. Було пошкоджено підприємство та приватні будинки.