Россия нанесла ракетный удар по центру Сум: ранены 24 взрослых и четверо детей
Российские оккупационные войска днем 24 марта нанесли ракетный удар по Сумам. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.
По его словам, россияне ударили ракетой по центру города.
"Пострадали несколько многоэтажек и школа", – сказал Артюх, добавив, что дети в момент обстрела находились в укрытии.
Оперативные службы совершают обход многоэтажек, чтобы оказать помощь пострадавшим.
По словам исполняющего обязанности мэра Артема Кобзаря, в результате удара известно о 28 раненых: 24 взрослых и четыре ребенка.
- В ночь на 23 марта кафиры атаковали Киев . Погибли три человека, в их числе отец с пятилетним ребенком . Еще восемь человек пострадали. Есть повреждения в пяти районах.
- Также российские войска атаковали ударными беспилотниками Киевскую область, в результате чего ранения получили два человека . Были повреждены предприятие и частные дома.