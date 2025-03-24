Россия нанесла ракетный удар по центру Сум: ранены 24 взрослых и четверо детей
Пострадало здание школы в Сумах (Фото: Сумский горсовет)

Российские оккупационные войска днем 24 марта нанесли ракетный удар по Сумам. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

По его словам, россияне ударили ракетой по центру города.

"Пострадали несколько многоэтажек и школа", – сказал Артюх, добавив, что дети в момент обстрела находились в укрытии.

Оперативные службы совершают обход многоэтажек, чтобы оказать помощь пострадавшим.

По словам исполняющего обязанности мэра Артема Кобзаря, в результате удара известно о 28 раненых: 24 взрослых и четыре ребенка.

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