Трамп считает, что он единственный сможет остановить Путина
Президент США Дональд Трамп считает, что он единственный в мире сможет остановить российского диктатора Владимира Путина. Об этом он рассказал в интервью медиа Outkick
"Я хотел бы посмотреть, сможем ли мы остановить убийство солдат – даже если они не американские солдаты – хотя это может привести к Третьей мировой войне. Я думаю, что ситуация в определенной степени под контролем. У меня хорошие отношения с президентом Путиным и, собственно, хорошие отношения с президентом Зеленским тоже. Было бы замечательно, если бы мы смогли это остановить. И я скажу это, никто другой не смог бы этого сделать", — рассказал американский лидер.
Также Трамп заявил, что "отлично" знает Путина.
"Я не думаю, что кто-нибудь в мире сможет остановить [Путина], кроме меня, и я думаю, что смогу остановить его", – считает президент Штатов.
По словам лидера США, он и Путин провели "несколько очень рациональных дискуссий", и Трамп "просто хочет, чтобы людей перестали убивать".
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