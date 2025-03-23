У Трампа ожидают "реальный прогресс" по перемирию на море после встреч в Саудовской Аравии

По словам Виткоффа, он чувствует, что Путин "хочет мира"

Стив Виткофф (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Спецпосланник президента США Стив Виткофф заявил, что во время переговоров в Саудовской Аравии будет "реальный прогресс", особенно насчет прекращения огня на Черном море. Об этом чиновник рассказал в интервью телеканалу Fox News, передает агентство Reuters.

"Я думаю, что вы увидите в Саудовской Аравии в понедельник [24 марта] определенный реальный прогресс, особенно в том, что касается прекращения огня на Черном море по кораблям между обеими странами. И по этому вы, естественно, будете тяготеть к полному прекращению огня", – рассказал Виткофф.

Также он заявил по отношению к российскому диктатору Владимиру Путину: "Я чувствую, что он хочет мира".

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что встреча украинской и американской делегации состоится 23 марта. Встреча представителей США и страны-агрессора России ожидается на следующий день.