У Трампа ожидают "реальный прогресс" по перемирию на море после встреч в Саудовской Аравии
Спецпосланник президента США Стив Виткофф заявил, что во время переговоров в Саудовской Аравии будет "реальный прогресс", особенно насчет прекращения огня на Черном море. Об этом чиновник рассказал в интервью телеканалу Fox News, передает агентство Reuters.
"Я думаю, что вы увидите в Саудовской Аравии в понедельник [24 марта] определенный реальный прогресс, особенно в том, что касается прекращения огня на Черном море по кораблям между обеими странами. И по этому вы, естественно, будете тяготеть к полному прекращению огня", – рассказал Виткофф.
Также он заявил по отношению к российскому диктатору Владимиру Путину: "Я чувствую, что он хочет мира".
Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что встреча украинской и американской делегации состоится 23 марта. Встреча представителей США и страны-агрессора России ожидается на следующий день.
- Украинский лидер сообщал, что на предстоящей встрече в Саудовской Аравии будут обсуждаться технические детали прекращения ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.
- Спецпосланник президента США Келлог заявил, что переговоры будут проходить косвенно: представители Украины и России будут сидеть в разных комнатах, а США будут заниматься "челночной дипломатией" между ними.