Встреча в Саудовской Аравии состоится 23 марта. Зеленский собрал военный кабинет

В ближневосточном государстве США будут параллельно встречаться с украинцами и россиянами

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

После поездки в Донецкую область президент Владимир Зеленский провел заседание военного кабинета в Харькове, в частности, чиновники подготовились к предстоящей встрече с США в Саудовской Аравии.

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На мероприятии были доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, министра обороны Рустема Умерова и начальника Генерального штаба Андрея Гнатова.

"Обсудили ситуацию на фронте, обстановку на основных направлениях: Запорожском, Донецком, Харьковском, Сумском – и ход операции в Курской области", – рассказал Зеленский.

Также чиновники подготовились к встрече украинской и американской делегаций, которая состоится 23 марта в Саудовской Аравии. Ранее Зеленский заявлял, что техническая встреча по прекращению дальнобойных ударов по инфраструктуре состоится 24 марта. США будут параллельно встречаться с представителями Украины и России.

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Кроме того, президент посетил командные пункты группировки войск "Харьков" и 13 бригады оперативного назначения Нацгвардии "Хартия".

Глава государства заслушал доклады командиров о боевых действиях для защиты области, о нанесенных россиянам потерях и дальнейших задачах по освобождению украинских городов и сел. Зеленский ознакомился с цифровизированной системой анализа и управления, разработанной "Хартией".

"Обсудили тактику борьбы с российскими дронами для защиты наших людей, применения средств радиоэлектронной борьбы и дронов-перехватчиков. Отметил наших защитников государственными наградами. Горжусь нашими воинами и благодарю всех, кто помогает и поддерживает Украину", – написал украинский лидер.

22 марта Зеленский посетил позиции украинских защитников в Донецкой области.

Глава государства посетил командный пункт тактической группы "Покровск" и встретился с командирами "Линии дронов", объединившей "лучшие беспилотные подразделения ВСУ".