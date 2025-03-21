МИД: Переговоры в Саудовской Аравии будут техническими, контактов с Россией не планируется

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Следующая встреча Украины и США в Саудовской Аравии будет технической, а не политической. На ней будут определены параметры предложений, сегодня находящихся на столе переговоров, сообщил представитель министерства иностранных дел Георгий Тихий.

Он подчеркнул, что Украина еще во время первых переговоров в Джидде согласилась на предложение США о временном полном прекращении огня. Однако Россия до сих пор не приняла этого.

"Если бы Путин и Россия согласились на это предложение, то уже могло бы действовать это прекращение огня. В то же время мы видим из Кремля новые условия, какие-то разговоры, предложения, манипуляции, какое-то ограниченное согласование якобы на готовность воздерживаться от ударов по энергетической и критической инфраструктуре", – сказал Тихий.

Он подчеркнул, что Украина относится к переговорам в Саудовской Аравии как к двусторонним со США. В ходе них встретятся профессиональные люди с обеих сторон, которые смогут выяснить все детали, как должны выглядеть уже согласованные политически договоренности.

"Нам неизвестно о том, как там будут происходить контакты американцев с россиянами – это их выбор. Но мы готовимся к переговорам в Саудовской Аравии именно как к двусторонней украинско-американской истории. Если они будут параллельно согласовывать с россиянами – это их дело", – сказал спикер МИД.

Тихий отметил, что от Украины на встречу поедет военный компонент. Планов по участию главы МИД Андрея Сибиги нет.

Спикер МИД также прокомментировал слова спецпредставителя США по Украине Кита Келлога по поводу непрямых переговоров Украины и России в Саудовской Аравии. Он еще раз подчеркнул, что украинская сторона коммуницирует исключительно с США, а уже у американцев после встречи могут быть переговоры с РФ.

По его словам, именно так произошло во время прошлых переговоров в Джидде. Кроме того, такой формат доказал свою эффективность. Для примера он привел Черноморское зерновое соглашение, заключенное с помощью Турции и ООН.

"Такой формат дипломатии, в котором есть сторона, выполняющая челночную работу, он возможен, поэтому мы и сейчас так это рассматриваем... Мы не знаем о том, готовится ли там отдельная встреча американо-российская, это их дело. Наша делегация едет встречаться с американцами", – пояснил он.