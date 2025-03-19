На встрече США и России технически проработают договоренности Путина и Трампа – Госдеп

Тэмми Брюс (Фото: Instagram-аккаунт спикера Госдепа)

Во время новой встречи американской и российской делегаций в Саудовской Аравии будут технически проработаны договоренности, которые были достигнуты в ходе переговоров президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Об этом на брифинге сообщила спикер Государственного департамента Соединенных Штатов Тэмми Брюс.

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У нее спросили, кто будет участвовать в предстоящих переговорах. Спикер ответила, что это будут высокопоставленные сотрудники.

"Это будет старший персонал. Это все, что я могу вам сказать. То есть, это не будет высшее руководство, а старшие сотрудники, которые займутся техническими аспектами", — подчеркнула Брюс.

По ее словам, встреча состоится "в ближайшие дни". Спикер Госдепа выразила надежду, что "мы скоро увидим некоторые результаты".

Брюс добавила, что формат предстоящей встречи все еще обсуждается. Спикер уточнила, что во время нее будут технически проработаны договоренности, которые были достигнуты во время переговоров Трампа с Путиным.

"Там будут люди, которые смогут это сделать", – резюмировала она.

18 марта 2025 года Трамп и Путин провели телефонную беседу, которая длилась более полутора часов. Они договорились, что переговоры между США и Россией начнутся "немедленно" на Ближнем Востоке.

19 марта советник президента США по нацбезопасности Уолтц заявил, что говорил с помощником диктатора РФ по внешней политике Юрием Ушаковым. Он сообщил о договоренности встретиться в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в ближайшие дни.